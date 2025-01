Scuolalink.it - Scuole italiane all’Estero: imminente il bando di selezione per l’a.s. 2025/26

Leggi su Scuolalink.it

Il MAECI (il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) ha recentemente informato le organizzazioni sindacali sull’pubblicazione delper ladel personale scolastico da destinare alle. Questo avviso riguarda i posti vacanti o in esaurimento nelle sedi estere per l’anno scolastico/26. Di seguito, un’analisi dei profili ricercati e delle prossime fasi della procedura. Chi sono i destinatari del? Lasi rivolge a docenti di diversi ordini e gradi scolastici, con competenze specifiche nelle seguenti aree: Scuola dell’infanzia: Posto comune Sostegno, con specializzazioni linguistiche in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Scuola primaria: Posto comune (discipline F, T, S). Sostegno (discipline I, F, S, T).