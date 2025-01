Oasport.it - Rugby, in Champions Cup è ora delle prime sentenze

Leggi su Oasport.it

Si disputa questo weekend il terzo turnocoppe europee die inCup è il momentoin vista dei playoff. Con due turni giocati e due ancora da giocare, infatti, i risultati di questo fine settimana potranno decretare lequalificate agli ottavi di finale, dove andranno lequattro di ogni girone.Nella pool 1 sono a un passo dalla qualificazione il Tolosa e Bordeaux, con i due team francesi in vetta con 10 punti. Con Exeter e Ulster inchiodati a quota zero, una vittoria per le francesi significherebbe playoff matematici. Ed Exeter-Bordeaux sarà unasfide del weekend, mentre il Tolosa va a far visita ai sudafricani Sharks e, infine, si disputerà Leicester Tigers-Ulster. Anche i Tigers, vincendo, sarebbero quasi sicuri dei playoff, mentre gli Sharks devono provare il colpaccio con con Tolosa e guardare gli altri risultati.