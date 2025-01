Anteprima24.it - Procreazione assistita, il San Pio eccellenza nazionale: rientra nei LEA

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ una vittoria per le donne, per le coppie, soprattutto una grande conquista per loro”.La manager Maria Morgante, ad un anno dalla riattivazione dellamedicalmentee della Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata, si dichiara soddisfatta per il lavoro svolto e per le prestazioni offerte ai cittadini dal San Pio per questo settore.I risultati eccellenti conseguiti per assicurare le capacità procreative hanno quindi spinto il San Pio dire nei L.e.a. (Livelli essenziali di assistenza) e quindi nella platea delle prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario(SSN) è tenuto a fornire ai cittadini.Una Conferenza Stampa ad un anno dalla riattivazione del Pma si è svolto questa mattina dalla manager Maria Morgante, accompagnata dal direttore sanitario Roberto Alfano, da Francesco Cocca che guida del Dipartimento Materno-Infantile, Alfredo Nazzaro, responsabile del Centrodel San Pio e Annalisa Salerno, responsabile del Laboratorio di PMA .