Pink Ambassador, Fondazione Veronesi cerca nuove donne per il suo esercito di combattenti: come candidarsi

Milano, 9 gennaio 2024 – Aaasi. Dopo il rinnovato e straordinario successo della passata edizione, che ha visto la partecipazione di quasi 300ex pazienti oncologiche su 22 città italiane - in Lombardia Milano, Bergamo, Como, Monza Brianza, Varese - per l'edizione 2025 il progetto divuole continuare ad affermarsiun vero e proprio movimento nazionale in rosa per la prevenzione contro i tumori tipicamente femminili, ossia al seno, all'utero e all'ovaio. La scienza ha ormai provato i benefici dell'attività fisica a tutti i livelli di prevenzione, non solo quella primaria che previene dall'insorgenza delle malattie. Secondo numerosi studi scientifici fare movimento in modo costante nel tempo riduce il rischio di recidive e favorisce il recupero psicofisico dei pazienti oncologici.