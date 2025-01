Iodonna.it - Per affrontare e contrastare la diffusione dell'infezionea, la SIMG, la Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie sottolinea l'importanza di alcune misure preventive

Non c’è solo l’ondata di scioperi da sopportare in questo inizio’anno. L’Italia, infatti, anche dal punto di vistaa salute, non sta benissimo. L’ondata influenzale, prevista e preannunciata, ha già colpito 5 milioni di italiani, ma i casi sono destinati a crescere nei prossimi giorni, data la riaperturae scuole e l’arrivo di un’ondata di gelo. Influenza, dagli esperti il decalogo per difendere anziani e fragili X Influenza, a gennaio il piccoL’infezione, soprannominata “Australiana”, è causata questa volta dal virus A-H3N2, virus che, cometo all’agenzia DIRE, dal PresidenteAlessandro Rossi, ladeidina, desta una certa preoccupazione per la sua capacità di eludere le difese immunitarie e per la maggiore aggressività dei sintomi.