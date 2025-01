Ilgiorno.it - Pavia, arriva la rotonda: stop agli incidenti a raffica sulla provinciale 235

Leggi su Ilgiorno.it

- È al primo punto delle opere infrastrutturali messe a bilancio e che saranno realizzate. L’assessora ai lavori pubblici Alice Moggi ha inserito latra via Fossarmato e via Trovamala, alla periferia est della città, tra le opere particolarmente significative dell’anno appena iniziato. Un intervento molto atteso dai residenti stanchi dei numerosipiù o meno gravi che si verificano allo svincolo235 che daporta a Lodi. “Ci avevano promesso una– avevano lamentato quattro anni fa alcuni tra i 500 residenti della zona periferica – e non l’hanno mai realizzata”. Il progetto, approvato dalla giunta Fracassi nell’aprile dello scorso anno, avrebbe dovuto muovere i primi passi a giugno dopo l’acquisizione di un terreno privato. L’amministrazione di centrodestra aveva puntato molto sull’intervento a tal punto da inserirlo nel programma della campagna elettorale, ma quando si è insediata la giunta guidata da Michele Lissia, il progetto da 750mila euro che avrebbe dovuto partire a settembre, è stato rivisto in accordo con i residenti.