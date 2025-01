Lettera43.it - Oscar 2025, posticipate le nomination a causa degli incendi a Los Angeles

Glia Losminacciano anche Hollywood e l’Academy corre ai ripari.di due giorni leagli, il cui annuncio era inizialmente previsto per venerdì 17 gennaio ed è ora slittato a domenica 19. «Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a coloro che sono stati colpiti dai roghi nella California meridionale», ha spiegato il Ceo Bill Kramer in una nota a tutti i membri. «In molti vivono e lavorano nella contea, stiamo pensando a voi». Come ha riportato l’Hollywood Reporter, il Sunset Fire ha raggiunto infatti Runyon Canyon, sulle Hills, e si sta propagando in direzione della Hollywood Boulevard e della celebre Walk of Fame nonché dei grandi teatri dell’area, tra cui i TCL Chinese Theatre e il Madame Tussauds Wax Museum.LEGGI ANCHE:, Conan O’Brien condurrà la 97esima edizioneNon solo, rinviata anche la cerimonia dei Critics Choice AwardsOltre alle, l’Academy ha posticipato anche le proiezioni dedicate alle shortlist dei film internazionali – tra cui l’italiano Vermiglio di Maura Delpero – così come altri eventi in programma prima della chiusura delle votazioni.