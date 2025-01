Serieanews.com - Napoli, che rimpianto: 50 milioni buttati dalla finestra per “colpa” di Conte

Aurelio De Laurentiis forse ci pensa ancora: mancano 40-50all’appello ed è “” di Antonio. Lo dicono i fatti, oggi più che mai, che: mancano 50all’appello (AnsaFoto) – serieanews.comNon si può certo dire che la gestione Antoniosia insoddisfacente. Anzi, l’impatto dell’ex Juve e Inter è andato oltre le più rosee aspettative, dal momento che ilè attualmente primo in classifica, sebbene partisse dal decimo posto dello scorso anno, ed è fra le prime in Europa per tenuta difensiva e la prima europea per clean sheet.Dati impressionanti, che certificano la bontà del lavoro svolto dal tecnico leccese nel lavoro sul campo. Anche le scelte di mercato si stanno rivelando vincenti, da Buongiorno a McTominay passando per il devastante David Neres.