Notizie.com - Meloni contro De Luca (e Zaia), ennesimo round sul terzo mandato: il governo impugna la legge, il governatore convoca la stampa

Leggi su Notizie.com

Giorgia, Vincenzo De. Il destino dei tre politici si sta intrecciando in queste ore sul tema delper i governatori.I tre godono, dati alla mano, di un ampio consenso popolare. Il presidente della giunta regionale campana De, in quota Partito Democratico, sta puntando a farsi riconfermare per la terza volta. Lo stesso vorrebbe(Lega) per il Veneto.De(e),sul: illa, illa(ANSA FOTO) – Notizie.comLa premier, però, non è d’accordo. Dopo averlo annunciato questa mattina, nella serata di oggi il Consiglio dei Ministri hato laregionale per ilvotata nei mesi scorsi in Campania. Ma lo “sceriffo” Denon ci sta.