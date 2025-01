Isaechia.it - Mauro Icardi racconta tutta la verità sulla separazione con Wanda Nara: “Sono costretto a parlare”

Lo scorso 10 luglio la showgirlha confermato la fine del suo matrimonio con. A distanza di cinque mesi, il calciatore hato la suacon la manager.La vincitrice della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle e l’attaccante del Galatasaray nelle ultime settimanestati al centro del gossip. Lei, che ha ufficializzato la fine della relazione con il rapper L-Gante, ha denunciato l’ex marito – che sta frequentando la modella China Suarez – per non averle concesso di entrare nella loro casa di Buenos Aires, e per averle sottratto circa 70mila euro. Lui ha così presentato una contro denuncia accusando la donna di violenza psicologica nei suoi confronti. In più,ha sostenuto che l’ex moglie – con la quale è stato sposato dieci anni – non gli avrebbe concesso di vedere le figlie Francesca e Isabella.