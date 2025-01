Oasport.it - LIVE Mladost Zagabria-Conegliano 0-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: 16-25, le campionesse del mondo si aggiudicano il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASantarelli si lamenta con le proprie ragazze dei troppi errori degli ultimi punti.TIME OUT14-12 Errore di Lukasik sull’attacco in parallela.14-11 Scappa lunga la parallela di Adigwe che non trova le mani del muro su un’alzata distante dalla rete14-10 Ottimo attacco di Petranovic che imprime un buon effetto alla palla nonostante la grande distanza dalla rete.14-9 Mani out di Zhu.13-9 Pipe di Grabic che colpisce in pieno Adigwe.13-8 Monster block di Freund sulla pipe di LukasikTIME OUT13-7 Muro di Lubian sul pallonetto di Grabic.12-7 Aceeee di Adigwe con il pallone che pizzica gli ultimi centimetri di campo.11-7 Primo tempo per Lubian.10-7 Petranovic colpisce male il pallone che si impenna e termina lunghissimo.