Oasport.it - LIVE Mladost Zagabria-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: ottima partenza per le campionesse del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-11 Attacco vincente di Bosnjak che va a segno in diagonale.20-10 Si ferma in rete il servizio di Freund.19-10 Attacco vincente di Petranovic che approfitta di uno spazio nel mezzo del muro di.19-9 Primo tempo vincente di Marina Lubian.18-9 Ace di Adigwe.17-9 Invasione a muro di Bosnjak.16-9 Si ferma in rete il servizio di Eckl.16-8 Petranovic colpisce male il pallone e lo spedisce sia lungo che largo.TIME OUT15-8 Ace di Eckl.14-8 Adigwe piazza la diagonale lunga rendendo vano il tentativo di difesa della palleggiatrice avversaria.13-8 Va a segno l’attacco di Zhu.12-8 Muro vincente di Adigwe sulla diagonale di Bosnjak.TIME OUT11-8 Ace di Eckl. Massimo vantaggio per.10-8 Freund chiude troppo il polso e spedisce largo il primo tempo rischiando di colpire Santarelli.