Oasport.it - LIVE Maccabi Tel Aviv-Milano 44-59, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: monologo milanese nel terzo quarto, israeliani in difficoltà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44-59 2/2 per Sorkin a cronometro fermo.42-59 SHAVOOON SHIEEELDSSS! TRIPLAAAAAAA42-56 A segno il playmaker della Nazionale col libero per il massimo vantaggio Olimpia: +14.42-55 NICO MANNION! LA GIOCATA DEL RED MAMBA, COL FALLO.42-53 Rivero da due prova a scuotere il.40-53 2+1 per l’argentino che sale a quota 13 punti.40-52 BOLMARO! COL FALLO.40-50 1/2 per Levi Randolph a cronometro fermo.39-50 Mirotic pesca in area Bolmaro: +11 Olimpia,prova a spingere sull’acceleratore!39-48 Rokas Jokubaitis segna il primo canestro della ripresa per il.39-48 NICOOO MAANNIOOON!! TRIPLAAAAAAAInizia la ripresa: si riparte dal 37-45 con cui si era chiuso il primo tempo!21:00 13 punti per Nikola Mirotic e 9 di Shavon Shields tra le fila dei meneghini, con 12 punti di Levi Randolph e 8 equamente divisi tra Trevion Williams e Rokas Jokubaitis per ilTel