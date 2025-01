Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Brabec svetta tra le moto dopo 173 km, parte forte Ekstroem nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.36– Definita la situazione31 km. A comandare è la Ford dello svedese Mattiasin 14:45 a precedere il sudafricano Baragwanath (Century Racing) in 15:18 e il brasiliano Lucas Moraes (Toyota) in 15:19. Il leader della graduatoria, Lategan (Toyota), è quinto in 15:28.08.34– In attesa dell’arrivo di Rickye di Ross Branch, al km 226 comanda la Honda del francese Van Beveren con il crono di 2:35:50 a precedere il cileno Cornejo Florimo (2:37:47) su Hero e l’australiano Daniel Sanders (2:40:49) su KTM, leader della classifica generale.08.11– Iniziata da pochissimo la speciale e i tempi di Al Rajhi (Toyota Overdrive) in 15:27 e del sudafricano Lategan (15:28) su Toyota valgono fino a un certo punto.08.08– Arrivano novità in classifica, con l’americano Rickyche ha preso la vetta della graduatoria al rilevamento del km 173 con il crono di 1:53:33 a precedere la Hero di Ross Branch (1:53:39) e la KTM dell’argentino Luciano Benavides (1:53:54).