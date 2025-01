Lanazione.it - La sfida della città ciclabile. Bando per 113mila euro di piste tra Coltano e la Cittadella

Unda 113 milaper la ciclabilità. Il Comune è pronto ad accettare lanazionale lanciata dal Ministro per lo Sport e Anci. Nel mirino, tra i tanti target ci sono: una mappatura e realizzazione di percorsi potenzialmente ciclabili nella tenuta di(ad oggi raggiungibile praticamente solo in macchina) e la Cittadello sport (zona Palazzetto dello sport e campo scuola) dove non c’è neppure una rastrelliera per bici né segnaletica né pensiline e quindi chi partica nuoto, tennis, atletica vi arriva con mezzi per lo pi a motore. Il progetto coinvolge: cai sez. Pisa, Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi di Unipi, Fiab, l’associazione Pisa Road Runners, Uisp, la Pro loco di, nonché Pisamo. Il Comune dovrà cofinanziare il progetto per circa 20mila, un progetto che ha lo scopo di favorire la promozionemobilità ciclistica e del cicloturismo, quale strumento per uno stile di vita sano.