La meravigliosa capacità dei calciatori di astrarsi dalla realtà che li circonda. Si svegliano solo per soldi (El Paìs)

“Nessun tifoso che si rispetti dovrebbe privarsi del più grande piacere che questa Supercoppa spagnola, venduta al miglior offerente da due imbroglioni con la benedizione dei grandi club, può regalarci: approfittare delle pause delle partite per vedere che fa Georgina”. Ilguarda la signora Ronaldo a margine della competizione spagnola in Arabia Saudita, per raccontare le contraddizioni dell’evento.“Georgina sembra così a suo agio nel paese delle esecuzioni sommarie che ha persino lasciato intendere che rispetterebbe la regola del digiuno diurno nel mese sacro del Ramadan, cosa davvero sorprendente perché se abbiamo imparato qualcosa dal suo reality show su Netflix è che la modella e imprenditrice ama mangiare a qualsiasi ora, con un debole particolare per i prodotti iberici che difficilmente si adattano alle credenze religiose e alle restrizioni alimentari locali”, scrive il giornale spagnolo.