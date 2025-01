Inter-news.it - Inter tra minuti in campo e partite giocate: non solo Frattesi fresco

Leggi su Inter-news.it

ha voglia di giocare ma nell’di Inzaghi non riesce a farlo con la giusta continuità, come dimostrato daiine dallefinora. La “freschezza” stagionale della mezzala romana non è l’unica a stonare nella rosa nerazzurra. Scopriamo perchéMILANO – L’insoddisfazione di Davide“riapre” il mercato dell’, che a gennaio si trova ad affrontare più di un potenziale problema. Il centrocampista italiano non è l’unico a poter “lamentare” uno scarso minutaggio in questa stagione. Per questo motivo si può ipotizzare più di un movimento in uscita, qualora arrivassero proposte adeguate. E soprattutto se ci fossero le condizioni per rimpiazzare bene i potenziali uscenti. Qual è il minutaggio stagionale in maglia? Nelle prime 26stagionali Simone Inzaghi ha utilizzato 25 calciatori.