Ilgiorno.it - Insulta i fedeli davanti alla chiesa e aizza il suo cane contro di loro: allontanato da Como

, 9 gennaio 2025 – Divieto di dimora a, emessa dal giudice per le indagini preliminari di, per un uomo di 32 anni nato in Germania senza fissa dimora e con innumerevoli precedenti penali e di polizia. La misura scaturisce da quanto avvenuto un anno fa, quando il sagrato dellain via Monti era stato completamente occupato da un ampio giaciglio, allestito dall’uomo che aveva con sé undi razza Amstaff, privo di guinzaglio e museruola. Oltre ad impedire completamente l'accesso dei, creava disturbo al parroco e a chiunque transitasse da quella zona, gridando e minacciandoli. Nonostante i numerosi tentativi di convincere l’uomo a trovare un’altra sistemazione, con interventi della Polizia e di altre forze dell’ordine, continuamente chiamate dai cittadini intimoriti, la situazione non si era risolta.