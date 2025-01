Ilrestodelcarlino.it - Il sogno di Adriana, a 91 anni incide un disco: “La mia voce per sempre”

Ferrara, 9 gennaio 2025 – Appello a Carlo Conti: se a Sanremo mancasse un superospite, si appunti questo nome,Rendesi e guardi il video della ’sua’ canzone appena incisa. Chi è? Una nonnina sprint, 91(“quasi 92, lo scriva.”) dal ciuffo viola (“l’ha fatto la mia adorata figlia Giovanna”), che fin da bambina balla tip tap e canta. “Vuole sentirmi?”. Certo che sì. Le sue stanze-appartamento, incastonate nella casa per anziani Betlem, cinque minuti a piedi dal centro di Ferrara, si colorano di magia quando parte la suae le braccia si muovono dolcemente: sola me ne vò per la città, passo tra la folla che non sa. Cercando te, sognando te, che più non ho. “In cerca di te, di Natalino Otto, la conosce?”, domanda divertita. Versi che il 12 dicembre ha inciso su un file audio.