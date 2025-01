Linkiesta.it - Il governo dice di aver tagliato le tasse, ma pressione fiscale è aumentata

Nella legge di bilancio ilMeloni ha stabilizzato per cinque anni il taglio del cuneo, ha ridotto a tre le aliquote Irpef e ha allargato il bacino delle partite Iva che possono pagare un forfait del quindici per cento di. Ildile. Eppure lanel 2024 è: secondo i dati Istat, rispetto al 2023 si è registrato un aumento dello 0,8 per cento, arrivando al 40,5 per cento.Sembra un paradosso. Eppure è così. D’altronde, se la rivista britannica The Banker ha nominato Giancarlo Giorgetti «ministro delle Finanze dell’anno», non è certo perché hale, come rivendica il. Ma perché è riuscito a contenere il deficit italiano, trovando sì le risorse per confermare il taglio del cuneo, ma grazie a un mix di aumento delle entrate e taglio delle spese, unito alla riduzione delle detrazioni sui redditi medio-alti.