Tvzap.it - “Grande Fratello”, la reazione di Helena dopo l’addio di Jessica lascia tutti senza parole

Leggi su Tvzap.it

News Tv. La puntata deldi mercoledì 8 gennaio 2025 è stata particolarmente intensa. Alfonso Signorini è entrato nella casa per fare un importante discorso ai gieffini. Il conduttore ha ripercorso gli scontri avvenuti nella casa nell’ultima settimana e ha annunciato che Ilaria Galassi,Morlacchi ePrestes sarebbero finite al televoto per far scegliere al pubblico il loro destino nella casa., non contenta del provvedimento, ha abbandonato il programma. Come ha reagito? (Continuale foto)Leggi anche: “”, a quanto ammonta la penale chedovrà pagare: la cifra folleLeggi anche: “”, Eva svela un retroscena suil suo addio“”, ladialdiL’abbandono diMorlacchi durante la puntata di ieri delè stato un vero e proprio colpo di scena.