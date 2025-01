Ilgiorno.it - "Frasi sessiste contro la Schlein". Il Pd: Fratelli d’Italia si scusi

"Anche nuda, lei non la violenta nessuno!" Una battuta? Questa affermazione, riferita alla segretaria del Pd Ellye accompagnata da un’altra frase con espliciti riferimenti sessuali, sempre rivolta alla leader nazionale dei "dem", ha sollevato un putiferio politico a San Donato (e non solo), dove la sezione locale del Partito democratico ha chiesto a tutte le forze politiche di prendere le distanze e condannare quel commento, vergato dalla consigliera comunale diStefania Bruschi. Il caso è esploso ieri, quando non è passata inosservata la chiosa di Bruschi, eletta con la lista civica San Donato Futura (la stessa del sindaco Francesco Squeri) e poi confluita in, a un post comparso sul profilo Facebook del capogruppo sandonatese diGuido Massera.