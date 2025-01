Iltempo.it - Ferragni e quella strana foto online, Lucarelli: "Come una Boccia qualunque"

Leggi su Iltempo.it

Ancora una volta Chiaraal centro dell'attenzione mediatica. Non è affatto una novità, visto che è uno dei personaggi più influenti. Ma andiamo per gradi. Uno degli ultimi post dellaè stato subito notato dai followers (e da Selvaggia). "Possano le guerre che hai combattuto nel tuo passato essere le felici vittorie che festeggi nel tuo futuro", scrive l'influencer-imprenditrice. Nellasi nota una donna bionda con una bimba mano nella mano ed una borsa molto costosa. Sembrerebbe la, ma a quanto pare non è lei. Un rebus, per adesso, che ha tenuto col fiato sospeso migliaia di followers. E Selvaggia, tra le giornaliste più influenti del web, si è scatenata. Pare infatti essere unadel profilo Instagram di Iris de Richemont. La, intanto, "stende" l'influencer con una vera e propria stoccata: "Comunque Chiara prende unaaltrui con una Chanel in vistafosse una Maria Rosariaè oltre l'immaginazione".