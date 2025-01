Gamberorosso.it - Dieci piatti indimenticabili di Gualtieri Marchesi

Leggi su Gamberorosso.it

Gualtieroè considerato il padre della cucina moderna italiana. Nel 1977, già ultra 40enne, apriva il suo primo ristorante diventato famoso anche per essere stata la fucina della formazione di grandi chef italiani delle nuove generazioni. Parliamo di Carlo Cracco, Davide Oldani, Andrea Berton, Ernst Knam e molti altri, soprannominati iboys. Gualtieronon è stato solo uno chef, ma un precursore e un innovatore della cucina italiana e ha definitivamente fatto girare il marchio dell'alta cucina del nostro Paese in tutto il mondo. I suoisono diventati iconici. Chi non conosce il raviolo aperto o il riso oro e zafferano. Per omaggiarlo abbiamo preparato un excursus dei suoipiù significativi.I 10iconici di GualtieroInsalata di spaghetti al caviale, erba cipollina - 1980Icona dell’italianità a tavola, la pasta perè sempre stata un’ossessione.