Dalla francia: "Kvaratskhelia-PSG, contatti in corso: offerto Skriniar al Napoli"

Secondo Footmercato, il club parigino avrebbe avviato i contatti con il Napoli per il georgiano. Sul piatto una proposta che include il difensore slovacco più una somma in denaro.Il PSG torna prepotentemente alla carica per Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto rivelato dal portale Footmercato, il club della capitale francese avrebbe accelerato nelle ultime ore per l'attaccante del Napoli, aprendo un canale di trattativa concreto con la dirigenza azzurra.L'interesse dei parigini per il talento georgiano non è una novità. Già la scorsa estate il PSG aveva tentato un approccio con il club di De Laurentiis, trovando però un muro invalicabile. La situazione ora potrebbe essere diversa, complice anche lo stallo sul rinnovo del giocatore.