Sport.quotidiano.net - Coppa Italia La Massese approda in finale. Ponsacco piegato alla lotteria dei rigori

Leggi su Sport.quotidiano.net

mobilieri5 d.t.r. (1-1) MOBILERI: Campinotti, Gemignani, Fischer(33’st Crecchi) Volpi(41’st Regoli), Colombini, Di Giulio,Pini(19’st Burato), Borselli, Andreotti(28’st Imbrenda),Pallcecchi,Riccomi (6’st Marrocco) A disp. Lampignano, Mancini, Pisani,Guerrucci All. Tocchini.: Mariani, Mapelli, Quilici, Brizzi(11’st Cecilia), Andrei(19’st Vignali), Favret, Bertipagani(4’st Lorenzini), Costanzo, Buffa, Anich, Bartolomei(5’st Ferrara). A disp.: Cozzolino, Bossini, Romiti, Rami, Lazzini. All.: Pisciotta. Arbitro: Monti di Firenze. Marcatori: 33’pt Volpi, 13’ st Ferrara. Note: osservato 1’ di silenzio per Agroppi. Ammoniti: Mapelli, Crecchi, Pallecchi, e mister Tocchini. Angoli: 5 a 10 per la. recupero: 1’ pt; 6’ st. Spettatori 200 circa.– E la formazione dellaallenata da Pisciotta a prenotare ladiche si disputerà il 22 gennaio nel centro sportivo “Gino Bozzi“ alle Due Strade di Firenze, avendo superato i Mobilieriai tiri di rigore.