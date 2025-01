Lanazione.it - Controversie tra attività commerciali e residenti, il Quartiere 1 apre al dialogo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 9 gennaio 2025 - L'ufficio di presidenza del1, a Firenze, come luogo 'neutro' nel quale aprire une individuare possibili soluzioni nelletra, soprattutto per quanto riguarda le ore serali, e i: è quanto fissato da un accordo firmato tra il presidente del Q1 Mirco Rufilli e il presidente di Confesercenti città di Firenze Santino Cannamela, e presentato oggi a Palazzo Vecchio alla presenza dell'assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini. Le procedure avviate, è stato spiegato, non avranno alcuna rilevanza giuridica, né produrranno effetti giuridici vincolanti o oneri a carico del1, al Comune di Firenze o a Confesercenti, né ai titolari delleimprenditoriali invitati a partecipare o ai