Ilgiorno.it - Consigliere regionale visita il Mandic: preoccupato per la scadenza dei gettonisti

Leggi su Ilgiorno.it

Una situazione complicata. Lo è quella degli operatori sanitari in servizio al Pronto soccorso di Merate. I pazienti sono molti a causa delle sindromi influenzali, i posti letto nei reparti di degenza però sono pochi. Per fronteggiare l’emergenza e assistere tutti al meglio, medici, infermieri e oss già normalmente a ranghi ridotti, stanno compiendo sforzi straordinari e hanno attivato un’area di "boarding" dove ricoverare e cominciare a curare i pazienti insieme agli specialisti dei reparti in attesa che si liberino posti letto o che possano essere dimessi. Una soluzione impegnativa per chi in Pronto soccorso lavora, ma ottimale per i pazienti che tra l’altro vengono sottoposti a tutti gli accertamenti in tempi estremamente rapidi, e anche conveniente per i conti della sanità pubblica, perché costa meno che l’attivazione di ulteriori posti letto nei reparti.