Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia, Circolo internazionale: Lorenzo Marone presenta il libro “La vita a volte capita”

zione del nuovodi“La” adiAl via lazione del nuovodi, Laedito da Feltrinelli Editore, presso gli spazi deldidisito in via Largo Quartuccio n.24. L’evento letterario avrà luogo martedì 14 gennaio a partire dalle ore 18.30 e sarà presieduto dall’associazione culturale Achille Basile – Le ali della letteratura.Dialogheranno con l’autore la professoressa e presidente dell’associazione culturale Carmen Matarazzo, l’editor, autore e docente Gianluca Calvino e la giornalista Emanuela Francini.Sarà un’occasione importante per riflettere riguardo alcune tematiche che attraversano l’esperienza della, come il trascorrere incessante del tempo, la disillusione, la resa dei conti con il proprio passato, i rimpianti, i rimorsi e la riscoperta di quella chedefinisce “la poesia del minuscolo“, ossia la meraviglia per le cose.