Camera di Commercio, tre seminari gratuiti sulla nuova legge per la tracciabilità dei rifiuti

Bergamo. Per supportare le imprese nell’affrontare correttamente i nuovi adempimenti sul “Rentri” previsti a decorrere da febbraio 2025, Unioncamere Lombardia organizza tre appuntamenti online, in programma il 9 e il 13 gennaio e il 7 febbraio dalle 9.30 alle 12.30.Il primo incontro illustrerà il quadro normativo di riferimento, le modalità di iscrizione e di accesso al sistema digitale e il sistema sanzionatorio. Inoltre, verranno ricordate le principali scadenze per le imprese. Nel secondo appuntamento si affronterà il tema della gestione dei formulari identificativi dei(Fir) e dei registri di carico e scarico per i produttori. Nello specifico, saranno forniti dettagli sulle informazioni richieste e le modalità di compilazione.Il terzo webinar tratterà la gestione di Fir e registri di carico e scarico per i gestori, con un approfondimento sulle modalità di compilazione per trasportatori, intermediari, gestori di impianti di trattamento e altre informazioni utili.