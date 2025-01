Ilnapolista.it - Bucchi: «La mia compagna morì con un infarto, mi sono sentito in colpa perché non ero con lei»

Cristian, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato come ha affrontato la morte della suaavvenuta quando aveva 25 anni.: «La miacon un, miinnon ero con lei»Come ha fatto a 25 anni a superare la morte delladavanti a vostra figlia che aveva un anno e mezzo?«Si fa. Per mille motivi, nessuno dei quali forse può essere compreso da chi una situazione del genere non l’ha vissuta. La forza è proprio la bambina che non può crescere vedendoti soffrire, non può sentirsi sempre e solo sfortunataha perso la madre in quel modo. E, allora lei, piccola, diventa il tuo mondo. Per i quattro anni successivi non l’ho lasciata mai da sola. Il calciatore e la figlia insieme in giro per l’Italia con una tata per quando facevo gli allenamenti, per le partite.