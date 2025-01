Oasport.it - ATP Auckland 2025: Monfils-Basavareddy sfida generazionale, Borges-Bergs nell’altra semifinale

Leggi su Oasport.it

Unasostanzialmente, l’altra tra giocatori diversi, ma che comunque cercano degli obiettivi importanti per il, l’uno di conferma, l’altro di decisa scalata per cercare di accoppiarla al talento da tutti riconosciuto. Si può un po’ così definire quanto accaduto nella giornata dell’ATP 250 di, il maggiore degli eventi tennistici neozelandesi.In alto nel tabellone il portoghese Nuno, numero 7 del seeding, ci mette quasi due ore e mezza per rimontare e battere il ceco Jakub Mensik, l’uomo che ha tolto Ben Shelton dal torneo., per la verità, deve rimontare già nel primo set, poi perso 7-4 al tie-break dopo esser stato sotto 3-0 nel parziale ed aver recuperato quasi subito. Il lusitano domina il secondo ser per 6-2, poi nel terzo si vede annullare un match point sul 6-5 prima di chiudere con uno speculare 7-4 nel relativo tie-break.