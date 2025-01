Nerdpool.it - Arma Reforger: numeri da recordo per il simulatore militare di Bohemia Interactive

, il titolo dirilasciato in Early Access nel 2022, ha recentemente raggiunto traguardi straordinari in termini di attività dei giocatori. Grazie agli aggiornamenti costanti e al supporto della community, il gioco ha superato 1,15 milioni di unità vendute su tutte le piattaforme sin dal lancio!Il 5 gennaio 2025, il gioco ha registrato un record storico di utenti attivi giornalieri, con un totale di 169.210 giocatori unici su PC, Xbox e PlayStation:55.616 giocatori unici giornalieri su Steam38.449 giocatori unici giornalieri su Xbox75.145 giocatori unici giornalieri su PlayStationIn aggiunta, il titolo ha stabilito un nuovo record assoluto di utenti contemporanei su PC, raggiungendo un picco di 12.547 giocatori.Dalla sua uscita, incluso il recente lancio per PlayStation 5,ha saputo conquistare il pubblico grazie a un gameplay sandbox dinamico, un’autentica simulazionee un open-world vasto e immersivo.