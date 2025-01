Ilfattoquotidiano.it - Women’s Worldwide Car of the Year 2025: ecco i modelli vincitori delle categorie – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La giuria internazionale delCar of the(WWCOTY), il premio Auto dell’Anno al femminile, ha rivelato iottodell’edizioneche si sono distinti per per sicurezza, comfort, tecnologia, efficienza ambientale e promozione dell’uguaglianza di genere.vQuest’anno 81, lanciati in almeno due continenti o 40 paesi tra gennaio e dicembre 2024, si sono contesi il prestigioso riconoscimento. Marta García, presidente di WWCOTY, ha sottolineato l’alto livello della competizione: “Ogni voto è frutto di test drive accurati e analisi dettagliate, rendendo i premi WWCOTY un punto di riferimento per milioni di acquirenti”. Di seguito,e motivazioni.Urban Model: Mini CooperMini Cooper si distingue per il suo design iconico e dimensioni compatte, ideali per il traffico cittadino.