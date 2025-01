Sport.quotidiano.net - Vuelle Esame Brindisi per tornare a correre

Parte il girone di ritorno e sarà asimmetrico, come ormai d’abitudine nelle ultime stagioni anche al piano di sopra. Questo regalerà più imprevedibilità alla seconda parte della stagione che assegnerà le posizioni per la post-season. Già la prima giornata si presenta molto stimolante per lache ritrova, a distanza di un mese e mezzo, la Valtur, l’ultima squadra con cui a fine novembre perse in trasferta prima di dare inizio alla grande riscossa. Sarà l’occasione per rimisurarsi a breve distanza con una formazione che era partita, come Pesaro, con la speranza di risalire dopo la retrocessione o quantomeno di combattere per quell’obiettivo. Invece oggi la squadra di Piero Bucchi si trova al 13° posto, due lunghezze sotto i biancorossi, dopo aver pagato un avvio complicato anche a causa dei tanti infortuni.