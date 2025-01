Vertice a palazzo Chigi con Nordio | verso la scarcerazione di Mohammad Abedini

Leggi su Open.online

Il ministro della Giustizia Carloè arrivato aper discutere di come gestire il caso di, l’iraniano arrestato a Milano due giorni prima dell’arresto della reporter Cecilia Sala, su richiesta degli Stati uniti, e che sarebbe accreditato come l’oggetto dello scambio per ottenere la liberazione della giornalista, avvenuta questa mattina. Il, riferisce l’Ansa, sarebbe stato convocato per accelerare i tempi della liberazione dell’ingegnere. La corte d’appello di Milano deve decidere sulla sua estradizione il prossimo 15 gennaio, ma il ministropuò decidere di respingere la richiesta e liberare l’ingegnere in qualsiasi momento. E a quanto si apprende l’intenzione del governo sarebbe di chiudere tutta la vicenda nelle prossime ore, forse entro la giornata di oggi.