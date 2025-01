Lapresse.it - Ucraina, almeno 13 morti in attacco russo su Zaporizhzhia

Unmissilisticocontro la città di, nel sud dell’, ha ucciso13 civili e ne ha feriti decine. I video postati sul canale Telegram del presidente ucraino Volodymyr Zelensky mostrano i cadaveri e i civili feriti che giacciono in una strada della città disseminata di detriti. Pochi minuti prima dell’, il governatore regionale Ivan Fedorov aveva avvertito della minaccia di “missili ad alta velocità” e “bombe plananti” lanciati contro la regione di.Zelensky: “Niente di più crudele che lanciare bombe sulle città”“I russi hanno colpitocon bombe aeree. Si è trattato di undeliberato alla città“. È quanto scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sui social. “Non c’è niente di più crudele che lanciare bombe aeree su una città, sapendo che i civili comuni ne soffriranno”, aggiunge, “la Russia deve essere messa sotto pressione per il suo terrore.