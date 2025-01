Gqitalia.it - Tutti i tennisti che hanno vinto il Grande Slam nella storia

Lo abbiamo lasciato trionfante con la maglia dell'Italia mentre sollevava con i compagni la seconda Coppa Davis consecutiva, dopo avera Torino le ATP Finals da numero 1 al Mondo. Prima, però, Jannik Sinner era diventato il nuovo re di New York vincendo gli Us Open a Flushing Meadows battendo in finale contro l'americano Fritz, in un anno iniziato con l'inatteso trionfo in Australia e la conquista del suo primo.Jannik SinnerJannik Sinner primo italiano a vincere gli Australian Open, nel 2024© Andy Cheung/Getty ImagesE dall'Australia il nostro super campione riparte dafavorito, ma non solo. Perché con l'Australian Open riparte anche la caccia a quello che perè da sempre il sogno più: la conquista del. E mai come questa volta Sinner ci può puntare davvero, considerando che nel 2024, oltre ad averin Australia e Stati Uniti, negli altri dueè arrivato in semifinale al Roland Garros e ai quarti di finale a Wimbledon, abbastanza per constatare quanto Sinner abbia tutte le carte in regola per fare il