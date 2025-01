Quotidiano.net - Trump vuole Groenlandia e Panama: "Non escludo l’uso della forza"

L’idea che i potenziali interessati non siano necessariamente entusiasti non lo sfiora nemmeno. A 12 giorni dal ritorno alla Casa Bianca, Donaldapre il concorso per l’annessione agli Stati Uniti dei candidati pubblicamente graditi:, dove spedisce il figlio Donald Jr in fugace avanscoperta; Canada, già battezzato "51° Stato" degli Usa; Canale di. E aquel "Benvenuti al Canale degli Stati Uniti!" pubblicato su Truth a corredo fotografico del tratto navale viene già considerato una seria minaccia. "Il popolodeve decidere del proprio futuro e credo che voglia essere parte dell’America", profetizza su X Elon Musk, a conferma che nessuno scherza.lo dimostra nella conferenza di Mar-a-Lago dove annuncia il rebranding del Golfo del Messico in "Golfo d’America" e non esclude "" sia per la riconquista del Canale disia per l’annessione