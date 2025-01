Zonawrestling.net - The Rock mette le cose in chiaro a NXT sulla sua rivalità con Cody Rhodes:”Sono 20 passi avanti”

Il brand NXT ha messo in scena un grande show per l’episodio del 7 gennaio. Siamo solo a un giorno dall’epico debutto di Raw su Netflix, e Thenon voleva che la festa a Los Angeles finisse. Theha un legame speciale con NXT, grazie al ruolo di sua figlia Ava come General Manager. Ava sta chiaramente seguendo le orme del padre, dimostrando di essere all’altezza del suo nome. Theaveva annunciato la sua presenza a NXT questa settimana, ma il motivo della sua visita era avvolto nel mistero. Molti fan sisintonizzati per scoprire quali fossero le intenzioni del “Final Boss” nel brand di sviluppo della WWE.Theè intervenuto per interrompere Ethan Page, impegnato a lamentarsi con Ava. Il “Final Boss” ha affrontato Page per aver rotto la mascella di Je’Von Evans, avvertendolo che “il conto da pagare sarà molto salato.