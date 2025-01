Tennis | Kokkinakis si esalta ad Adelaide Mensik fa fuori Shelton ad Auckland

Leggi su Sportface.it

Si apprestano a giungere alla conclusione i quattro tornei didi scena in Oceania nella settimana che precede l’Australian Open. Nella giornata di mercoledì 8 gennaio sono infatti andati in scena gli incontri di secondo turno che hanno delineato il quadro dei quarti di finale. Purtroppo gli unici due azzurri rimasti in corsa (Luca Nardi e Lorenzo Sonego) sono stati eliminati, ma comunque non è mancato lo spettacolo e trae Hobart ci sono state tante battaglie avvincenti, caratterizzate anche da risultati inattesi. Ecco cosa è successo.AtpL’eroe di giornata è il beniamino del pubblico Thanasi, che vince una battaglia di tre ore con Tomas Etcheverry e accede ai quarti di finale. All’australiano fa bene l’aria di casa e lo dimostrando portando a casa un gran match, risoltosi solo al tie-break del terzo set.