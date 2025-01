Tpi.it - Su Rai Uno l’11 gennaio torna “Women for Women against Violence – Camomilla Award”

Sabato 11in seconda serata su Rai Uno andrà in onda la nona edizione di “for”, un evento-tv dedicato a quelli che vengono efficacemente definiti come “i due killer delle donne: la violenza di genere e il tumore al seno”.Ideata, prodotta e organizzata da Donatella Gimigliano, presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, che ne è anche l’autrice con Fabrizio Silvestri e Cristina Monaco, la serata – presentata da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini per la regia di Antonio Centomani – vuole dare voce alla forza delle donne che non smettono mai di combattere e che vincono ogni giorno.L’evento è pensato anche per ricordare che ogni anno in Italia oltre 110 donne vengono uccise da uomini che, quasi sempre, sostengono di amarle, e per ricordare, inoltre, che il tumore al seno nel nostro Paese è la causa di morte più frequente del genere femminile e principale causa di mortalità oncologica (12 mila all’anno).