Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, la cassa integrazione continua: 1.500 operai di Atessa coinvolti a febbraio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’armistizio trae il governo, salutato come il grande rilancio dalle parti in causa e dalla stampa pur avendo prodotto poche reali novità, non mette fine agli ammortizzatori sociali. L’agonia negli impianti italiani, come dimostra la nuovache l’azienda ha comunicato aglidi, la fabbrica di veicoli commerciali nel Chietino. La direzione ha spiegato al comitato esecutivo – composto dai sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf – di dover fare ricorso “precauzionalmente e in modo preventivo”, a un ulteriore periodo diordinaria, dal 3 al 162025 compresi, a causa dell’attuale situazione di mercato, con la vendita di Ducato al palo. Il provvedimento riguarderà fino a 1.500 dipendenti dell’impianto.Con l’anno quindi non cambia nulla, nonostante il trionfalismo del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso dopo la presentazione del piano di transizione da parte di