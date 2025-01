Siete bellissimi Uomini e Donne Martina e il corteggiatore | la foto che fa discutere

Leggi su Caffeinamagazine.it

in fan del programma sono in subbuglio, nelle ore scorse Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato unadiin giro per Torre Annunziata con Ciro. Scrive sulla sua pagina instagram l’esperto di gossip: “De Ioannon e Ciro Solimeno ora in esterna, leesclusive di LolloMagazine! Sicuramente il percorso più seguito e interessante di questa edizione diDe Ioannon è prossima alla scelta”.>>“Mi si è fermato il cuore”. La coppia storica di Canale 5 a nozze: proposta e cuori da tutti gli amici vip“La tronista, infatti, nell’ultima registrazione ha annunciato che nella prossima concluderà il suo percorso facendo scendere i petali su di lei e ilche sceglierà, c’è chi pensa che il preferito sia Ciro Solimeno e chi Gianmarco Steri”.