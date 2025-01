Oasport.it - Sci alpino, Celina Haller sfiora il podio nello slalom di Coppa Europa di Les Diablerets, ottava Giulia Vallerani

Grazie ad una splendida rimonta Lisa Hoerhager si è aggiudicata, a pari merito con Anuk Braendli, il secondodi Les(Svizzera) valevole per ladi scifemminile 2024-2025. Bu0ne notizie anche in casa Italia con due atlete nelle prime otto posizioni.Sulla pista elvetica, quindi, abbiamo assistito alla rimonta dell’austriaca Lisa Hoerhager che, dopo aver chiuso al nono posto la prima manche, ha recuperato fino al successo (41.66 a metà gara, 42.48 la seconda discesa) giunto a braccetto con la svizzera Anuk Braendli (41.10 e 43.04), quindi completa illa svedese Moa Landstroem 16 centesimi.Quarta posizione per la prima delle italiane,. L’azzurra, sesta a metà gara (41.34) ha chiuso la seconda manche in 43.04, finendo a 28 centesimi dal successo.