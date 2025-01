Quotidiano.net - Renato Sala in lacrime: “Cecilia libera, ho pianto solo tre volte nella mia vita”

Roma, 8 gennaio 2025 – “Hosoltanto tremia. Se mi sente la voce rotta, non vedevo l'orizzonte”. Non riesce a trattenere le, padre di, la giornalista italiana rilasciata oggi in Iran dopo 20 giorni di detenzione in carcere. Al telefono con l’Ansa, subito dopo aver appreso dellazione della figlia, parla di “lavoro di coordinamento straordinario”. E aggiunge: “Confidavoforza di. "Sono orgoglioso di lei", dice senza nascondere l’emozione. E ancora: “Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale”. Quindi un ringraziamento particolare al ministro degli Esteri. "Fortunatamente io e Antonio Tajani abbiamo abitato per dodici anni a due passi l'uno dall'altro e c'è stata una frequentazione trasformata in un'amicizia.