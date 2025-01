Ilrestodelcarlino.it - Minacce con coltelli e pugni: arrestata la baby gang che rapinava ragazzini a Modena

, 8 gennaio 2025 – Una banda composta da cinque, cinque studenti che per smania di potere e pochi spicciolino e terrorizzavano coetanei. Il fenomeno aveva destato un certo allarme sociale in città ma gli agenti della squadra mobile, diretta da Mario Paternoster insieme ai colleghi dell’arma e della polizia locale grazie ad una indagine celere sono riusciti a sgominare il gruppo. Ieri mattina infatti personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale dicoordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bologna, ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso quel Tribunale nei confronti di 5 persone gravemente indiziate (di età compresa tra i 14 e i 17 anni) a vario titolo dei reati di rapina aggravata e lesioni in danno di giovani ragazzi nel periodo compreso tra il 28 ottobre ed il 19 novembre.