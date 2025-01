Davidemaggio.it - Mariotto a Verissimo. Racconterà a Silvia Toffanin cosa è successo a Ballando?

L’edizione dicon le Stelle terminata da poche settimane ha tenuto banco mediaticamente come non accadeva da anni. A destare curiosità e ad accendere l’interesse del pubblico sono state, come sempre, le dinamiche concorrenti-giuria, alle quali si sono aggiunte quest’anno le vicende di Guillermo, più personali che pubbliche.Tra periodi difficili, per dirla à la Carlucci, uscite di scena nel bel mezzo dello spettacolo e forfait last minute alla finale dello show,non ha mai parlato apertamente di ciò che (gli) è accaduto negli scorsi mesi. Quanto meno, non lo ha fatto sino ad oggi. Ci risulta, infatti, che Guillermo sarà ospite anel prossimo weekend per un’intervista tête-à-tête con.Sonia Bruganelli torna aMa mentre scriviamo questo post, ci giunge notizia di un altro ospite dello show pomeridiano del weekend di Canale 5.