chiesa nerazzurro napoli e milan anticipate

Federico Chiesa, dopo un percorso promettente in Italia, si trova ora ad affrontare sfide importanti in Premier League. Il suo trasferimento al Liverpool avrebbe dovuto segnare il suo riscatto internazionale, ma la realtà si è rivelata ben diversa. Con poche opportunità e scarsa continuità , il suo sogno di consacrazione sembra allontanarsi. Resta da capire se il futuro gli riserverà una svolta decisiva o se questa esperienza resterà solo un capitolo incompleto nella sua carriera.

L’esperienza in Premier League, sognata da tanti, si è trasformata in un passaggio opaco per Federico Chiesa dopo l’addio alla Juventus. L’ex attaccante della Juventus, ceduto al Liverpool nell’estate del 2024, ha vissuto una stagione anonima con la maglia dei Reds, sotto la guida di Arne Slot. Doveva essere il salto definitivo verso la consacrazione internazionale, ma si è rivelato un’occasione mancata, fatta di pochi minuti in campo e nessuna vera occasione per lasciare il segno. La scelta di trasferirsi in Inghilterra era stata accolta con entusiasmo, ma già dopo i primi mesi era chiaro che le aspettative reciproche non stavano trovando riscontro nella realtà . 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com