Fininvest cede il 100% dell’AC Monza a Beckett Layne Ventures per €30 milioni con trasferimento quote graduale fino al 2026

Fininvest ha deciso di vendere il 100% dell’AC Monza a Beckett Layne Ventures, con un trasferimento graduale delle quote fino al 2026 per circa 836 milioni di euro. Questa operazione si inserisce nella strategia di razionalizzazione del portafoglio, che privilegia i settori dei media, dell'editoria e finanziario. Un passo importante che segna un nuovo capitolo per il club e riflette la forte volontà di concentrarsi sul core business.

La vendita del club si inserisce nella strategia di Fininvest di razionalizzare il proprio portafoglio, concentrandosi sul core business costituito da media, editoria e settore finanziario

